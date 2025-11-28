LANCEMENT DES FESTIVITÉS DE NOËL Toulouse

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DE NOËL

Ce week-end c’est le lancement des festivités de Noël ! Parades, manèges, décors lumineux, sapins, chants et marchés de Noël vont animer Toulouse de mille lumières et musiques.

Vers 15h45, assistez à l’Agriparade , un défilé de tracteurs illuminés organisée par des agriculteurs gersois qui s’élance depuis les Ramblas pour une tournée de la ceinture des boulevards. Cette parade s’accompagne de deux marchés éphémères de produits alimentaires locaux, à retrouver sur les Ramblas des allées Jean-Jaurès et sur la place d’Arménie.

Dès 17h45, au pied du sapin géant, venez partager un moment convivial en musique avec la chorale d’enfants La Lauzeta et la distribution de chocolat chaud et de pain d’épices. A 18h30, compte à rebours et allumage des illuminations de Noël !

De 18h45 à 20h15, le spectacle son et lumière Légendaires de la compagnie Remue Ménage s’élance depuis les Ramblas jusqu’au Capitole, en passant par les allées Jean-Jaurès, les allées Franklin-Roosevelt, la place Wilson et les rues du Poids de l’Huile et Lapeyrouse. Au cœur du défilé avancent des renards lumineux, fiers et mystérieux, accompagnés de danseurs et d’acrobates diffusant fumée et lumières incandescentes.

Place à la féérie de Noël ! .

English :

This weekend kicks off the Christmas festivities! Parades, merry-go-rounds, illuminated decorations, Christmas trees, carols and Christmas markets will bring Toulouse to life with a thousand lights and music.

German :

Dieses Wochenende ist der Startschuss für die Weihnachtsfeierlichkeiten! Paraden, Karussells, Lichterdekorationen, Tannenbäume, Weihnachtslieder und Weihnachtsmärkte werden Toulouse mit tausend Lichtern und Musik beleben.

Italiano :

Questo fine settimana inizia il periodo delle festività natalizie! Parate, giostre, decorazioni luminose, alberi di Natale, canti e mercatini di Natale animeranno Tolosa con mille luci e musica.

Espanol :

Este fin de semana comienzan las fiestas de Navidad Desfiles, tiovivos, decoraciones iluminadas, árboles de Navidad, villancicos y mercados navideños animarán Toulouse con mil luces y música.

