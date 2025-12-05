Lancement des festivités Reichshoffen

Lancement des festivités

Les festivités de Noël et de l’Avent sont lancées à Reichshoffen et diverses animations sont proposées marché de Noël, dégustation de vins et prestation de patinage artistique …

Les festivités de Noël et de l’Avent sont lancées à Reichshoffen, et à ce titre diverses animations sont proposées

– Dans la cour des tanneurs, le marché de Noël ouvre exceptionnellement ses chalets de 18h à 21h. Venez découvrir les créations des artisans !

– À la Wihnàchtstùb, participez à une soirée de dégustation de vins par Ghislain Moritz du domaine Moritz-Prado, de 18h à 21h.

– Et, autour de la patinoire, assistez à son inauguration avec la présence du couple Yannick BONHEUR et Annette DYTRT qui feront des prestations en compagnie des enfants de l’école de patinage de Strasbourg, à 19h. 0 .

Place de l’Église Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

Christmas and Advent festivities are underway in Reichshoffen, with a variety of events including a Christmas market, wine tasting and figure skating…

German :

Die Weihnachts- und Adventsfeierlichkeiten haben in Reichshoffen begonnen und es werden verschiedene Veranstaltungen angeboten: Weihnachtsmarkt, Weinverkostung und Eiskunstlaufvorführung …

Italiano :

Le festività natalizie e dell’Avvento sono in corso a Reichshoffen, con una varietà di eventi in programma, tra cui un mercatino di Natale, degustazioni di vini e pattinaggio artistico…

Espanol :

Las fiestas de Navidad y Adviento ya están en marcha en Reichshoffen, con una variada oferta de eventos, como un mercado navideño, degustaciones de vino y patinaje artístico…

