Lancement des fêtes de Villefranche Villefranche-de-Rouergue 26 juin 2025 07:00

Aveyron

Lancement des fêtes de Villefranche promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-26

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Apéritif républicain

Tir au canon

Remise des clés de la ville au comité des fêtes

Folklore et ambiance musicale

Gratuit Ouvert à tous

.

promenade du Guiraudet

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

English :

Republican aperitif

Gunfire

Presentation of the keys to the town to the festivities committee

Folklore and music

Free Open to all

German :

Republikanischer Aperitif

Schießen mit der Kanone

Übergabe der Stadtschlüssel an das Festkomitee

Folklore und musikalische Stimmung

Kostenlos Offen für alle

Italiano :

Aperitivo repubblicano

Spari

Consegna delle chiavi della città al Comitato dei festeggiamenti

Folclore e musica

Gratuito Aperto a tutti

Espanol :

Aperitivo republicano

Disparos

Entrega de las llaves de la ciudad a la Comisión de Fiestas

Folclore y música

Gratuito Abierto a todos

L’événement Lancement des fêtes de Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)