Lancement des illuminations

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

A l’occasion du grand lancement des illuminations, un vent de magie soufflera sur la Ville d’Auray !

Ce sera une soirée pleine d’ambiance avec au programme

– 18h Répercussion

– 18h30 Collectif de la Kevrenn Alre

– 19h Grand décompte avec Madame la Maire puis illumination de la ville

– Après 19h Collation en musique avec la Kevrenn Alre

– 20h à l’église Saint-Gildas, le spectacle Eured par l’Ensemble Boked An Alre Musique sacrée et profane portée par les bombardes de la Kevrenn Alre

Venez vivre un moment chaleureux et féerique en plein cœur d’Auray ! .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

English :

L’événement Lancement des illuminations Auray a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon