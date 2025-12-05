Lancement des illuminations Auray
Lancement des illuminations Auray vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations
Place de la République Auray Morbihan
A l’occasion du grand lancement des illuminations, un vent de magie soufflera sur la Ville d’Auray !
Ce sera une soirée pleine d’ambiance avec au programme
– 18h Répercussion
– 18h30 Collectif de la Kevrenn Alre
– 19h Grand décompte avec Madame la Maire puis illumination de la ville
– Après 19h Collation en musique avec la Kevrenn Alre
– 20h à l’église Saint-Gildas, le spectacle Eured par l’Ensemble Boked An Alre Musique sacrée et profane portée par les bombardes de la Kevrenn Alre
Venez vivre un moment chaleureux et féerique en plein cœur d’Auray ! .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
