Lancement des illuminations Auray
Lancement des illuminations Auray vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations
Place de la République Auray Morbihan
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-05
Un vent de magie souffle sur la ville d’Auray, avec le lancement des illuminations.
Rendez-vous devant l’hôtel de Ville pour célébrer ce moment fort qui marquera le début des festivités de Noël à Auray.
– 18h Répercussion, musique aux rythmes brésiliens
– 18h30 Collectif de la Kevrenn Alré
– 19h 3, 2, 1… Lumières. Décompte et illuminations de la Ville. Une collation sera proposée par la Ville à la population devant la mairie en musique avec la Kevrenn Alré.
– 20h Église Saint-Gildas. Concert Boked Eured (Musique sacrée et profane par les bombardes de la Kevrenn Alre)
Et si ces fêtes de fin d’année étaient l’occasion d’exprimer tous vos souhaits ? .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
