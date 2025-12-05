Lancement des illuminations Auray

Lancement des illuminations

Place de la République Auray Morbihan

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-24

Un vent de magie souffle sur la ville d’Auray, avec le lancement des illuminations.

Rendez-vous devant l’hôtel de Ville pour célébrer ce moment fort qui marquera le début des festivités de Noël à Auray.

– 18h Répercussion, musique aux rythmes brésiliens

– 18h30 Collectif de la Kevrenn Alré

– 19h 3, 2, 1… Lumières. Décompte et illuminations de la Ville. Une collation sera proposée par la Ville à la population devant la mairie en musique avec la Kevrenn Alré.

– 20h Église Saint-Gildas. Concert Boked Eured (Musique sacrée et profane par les bombardes de la Kevrenn Alre)

Et si ces fêtes de fin d’année étaient l’occasion d’exprimer tous vos souhaits ? .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

