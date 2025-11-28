Lancement des illuminations

Place de l'Hôtel de Ville Auxerre

Gratuit

Entourés des Auxerrois, les membres du Conseil Municipal des Enfants illumineront la ville pour célébrer le début des festivités de fin d’année. Ils seront rejoints par les élèves de l’école élémentaire de Paris qui viendront interpréter les plus beaux chants de Noël.

Parade poétique Carillon Une déambulation poétique traversera les rues du centre-ville, de l’Hôtel de Ville à la place de l’Arquebuse,

en passant par la rue du Temple. Au programme musique, piano lumineux et danseuse étoile pour offrir un spectacle où rêve et lumière s’entremêlent. Par l’International Show Parade. .

