Lancement des illuminations

parvis de l’église Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Rendez-vousautour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud pour le lancement des illuminations de Cernay. Pour Noël, les lumières brilleront dans toute la ville pour vous faire vivre un moment féerique.

parvis de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

Join us over mulled wine or hot chocolate for the launch of Cernay?s illuminations. For Christmas, the lights will be shining all over the town for a magical time.

German :

Treffen Sie sich auf einen Glühwein oder eine heiße Schokolade, um die Beleuchtung von Cernay zu starten. Zu Weihnachten werden die Lichter in der ganzen Stadt leuchten, um Ihnen einen märchenhaften Moment zu bescheren.

Italiano :

Unitevi a noi per un bicchiere di vin brulé o di cioccolata calda per festeggiare il lancio delle luminarie di Cernay. Per Natale, le luci brilleranno in tutta la città per regalarvi un’esperienza magica.

Espanol :

Acompáñenos con un vaso de vino caliente o chocolate caliente para celebrar el lanzamiento de las iluminaciones de Cernay. En Navidad, las luces brillarán por toda la ciudad para ofrecerle una experiencia mágica.

L’événement Lancement des illuminations Cernay a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay