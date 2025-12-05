Lancement des illuminations Champagnole
Lancement des illuminations Champagnole vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations
Place de la Mairie Champagnole Jura
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Le centre-ville s’illumine et se pare d’une décoration aux couleurs de Noël, à venir découvrir en famille ou entre amis.
Des créatures étonnantes viendront également se mêler à ce décor féérique, virevoltant avec grâce et légèreté pour offrir un spectacle aussi surprenant que poétique. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
