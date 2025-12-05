Lancement des illuminations

Champagnole

Le centre-ville s’illumine et se pare d’une décoration aux couleurs de Noël, à venir découvrir en famille ou entre amis.

Des créatures étonnantes viendront également se mêler à ce décor féérique, virevoltant avec grâce et légèreté pour offrir un spectacle aussi surprenant que poétique. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

