Lancement des illuminations de Noël 2025

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Participez au lancement des illuminations de la ville d’Amboise le 28 novembre 2025.

Participez au lancement des illuminations de la ville d’Amboise le 28 novembre 2025.

Au programme déambulation avec le groupe Jazz 45 dans les rues d’Amboise, parées de blanc et d’or. Sur des airs de jazz de la Nouvelle-Orléans, profitez d’une ambiance joyeuse, festive et dansante, sur des notes qui rappellent les mélodies de Noël.

Départ place Michel Debré. 0 .

Place Michel Debré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Launch of the 2025 illuminations

Join us for the launch of the Amboise Christmas lights on 28th November 2025.

German :

Nehmen Sie am 28. November 2025 an der Einführung der Stadtbeleuchtung in Amboise teil.

Italiano :

Partecipate al lancio delle luminarie di Amboise il 28 novembre 2025.

Espanol : Inicio de las iluminaciones 2025

Participe en la inauguración de las iluminaciones navideñas de la ciudad de Amboise el 28 de noviembre de 2025.

L’événement Lancement des illuminations de Noël 2025 Amboise a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE AMBOISE