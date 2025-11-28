Lancement des illuminations de Noël 2025

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Venez participer au lancement des illuminations et des animations des fêtes de fin d’année dès le dernier vendredi de novembre !

Au programme de la soirée

– 18h30 Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants à la Mairie

– 19h15 (horaire indicatif) Défilé de Noël des enfants au départ du Boulevard de la République (organisé par l’Office des Sports).

– 19h30 (horaire indicatif) Inauguration des illuminations de Noël avec vin chaud offert, à côté de la patinoire en haut de la Place du Champ de foire . .

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement des illuminations de Noël 2025 Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée