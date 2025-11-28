Lancement des illuminations de Noël 2025 Carhaix-Plouguer
Venez participer au lancement des illuminations et des animations des fêtes de fin d’année dès le dernier vendredi de novembre !
Au programme de la soirée
– 18h30 Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants à la Mairie
– 19h15 (horaire indicatif) Défilé de Noël des enfants au départ du Boulevard de la République (organisé par l’Office des Sports).
– 19h30 (horaire indicatif) Inauguration des illuminations de Noël avec vin chaud offert, à côté de la patinoire en haut de la Place du Champ de foire . .
Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33
