Lancement des illuminations de Noël à Saint-Pierre-la-Vieille

Saint-Pierre-la-Vieille, Condé-en-Normandie, Calvados

Tarif : gratuit

Date : 28 novembre 2025, 18h00-20h00

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Mise en lumière du bourg de Saint-Pierre-la-Vieille le vendredi 28 novembre à 18h.

Présence d’un chalet pour vente de crêpes et boissons chaudes par des associations locales.

Le chalet sera présent chaque week-end jusqu’au 28 décembre.

Saint-Pierre-la-Vieille, Condé-en-Normandie, 14110 Calvados, Normandie. +33 2 31 59 15 55

English:

Illumination of the village of Saint-Pierre-la-Vieille on Friday November 28 at 6pm.

Local associations will be on hand to sell crêpes and hot drinks.

The chalet will be open every weekend until December 28.

German:

Beleuchtung der Ortschaft Saint-Pierre-la-Vieille am Freitag, den 28. November um 18 Uhr.

Präsenz eines Chalets für den Verkauf von Crêpes und heißen Getränken durch lokale Vereine.

Die Hütte wird bis zum 28. Dezember jedes Wochenende geöffnet sein.

Italiano:

Il villaggio di Saint-Pierre-la-Vieille sarà illuminato venerdì 28 novembre alle 18.00.

Ci sarà uno chalet che venderà crêpes e bevande calde gestito da associazioni locali.

Lo chalet sarà aperto tutti i fine settimana fino al 28 dicembre.

Español:

El pueblo de Saint-Pierre-la-Vieille se iluminará el viernes 28 de noviembre a las 18.00 horas.

Habrá un chalet de venta de crepes y bebidas calientes gestionado por asociaciones locales.

El chalet estará abierto todos los fines de semana hasta el 28 de diciembre.

L’événement Lancement des illuminations de Noël à Saint-Pierre-la-Vieille Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2025-11-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie