Lancement des illuminations de Noël Rues du vieux village Allauch

Lancement des illuminations de Noël

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 18h. Rues du vieux village, Allauch

Le village s’illuminera dès 18h pour marquer le début des festivités avec le très attendu feu d’artifice. Les rues, places et noyaux villageois d’Allauch se pareront de décorations scintillantes, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

En ouverture de la Chorale des Choeurs du Sud, les chants de la chorale des enfants de La Pounche résonneront sur le Cours du 11 Novembre. Petits gourmands, préparez-vous à savourer crêpes, churros, marrons chauds, pommes d’amour… et à rencontrer le Père Noël en personne !



Vous trouverez aussi des ballons et un stand de maquillage pour enfants (2€ au profit du Téléthon).



Un moment magique à partager en famille, au coeur du village d’Allauch. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

The village will light up at 6pm to mark the start of the festivities with the much-anticipated fireworks display. Allauch?s streets, squares and village centers will be decked out in sparkling decorations, to the delight of young and old alike.

German :

Das Dorf wird ab 18 Uhr beleuchtet, um den Beginn der Feierlichkeiten mit dem lang erwarteten Feuerwerk zu markieren. Die Straßen, Plätze und Dorfkerne von Allauch werden mit glitzernden Dekorationen geschmückt, um Groß und Klein zu erfreuen.

Italiano :

Il villaggio sarà illuminato alle 18:00 per segnare l’inizio dei festeggiamenti con il tanto atteso spettacolo pirotecnico. Le strade, le piazze e i centri del paese di Allauch saranno addobbati con decorazioni scintillanti, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

El pueblo se iluminará a las 18.00 h para marcar el comienzo de las fiestas con el esperado espectáculo de fuegos artificiales. Las calles, plazas y centros de Allauch se engalanarán con brillantes decoraciones, para deleite de grandes y pequeños.

