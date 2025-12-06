Lancement des illuminations de Noël avec Saint-Nicolas Le Crotoy
samedi 6 décembre 2025.
Lancement des illuminations de Noël avec Saint-Nicolas
Le Crotoy Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Animations et stand de boissons chaudes
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24
