Lancement des illuminations de Noël, bourg du Clion sur Mer Place de l’Eglise Pornic

Lancement des illuminations de Noël, bourg du Clion sur Mer

Place de l’Eglise Bourg du Clion sur Mer Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Il est un évènement particulièrement attendu chaque année le lancement des illuminations marque le début de la saison des fêtes, apportant une ambiance chaleureuse et festive à Pornic.

La Ville de Pornic renouvelle la tradition en donnant officiellement le coup d’envoi des illuminations de Noël, invitant habitants et visiteurs à partager un moment de féerie.

Parée de mille feux et décorée pour le plaisir des petits et des grands, la ville se transforme en un véritable conte de Noël ours géant, cadeaux et bonhommes en pain d’épice, jouets variés et installations lumineuses scintillantes viendront créer tous les soirs une ambiance magique.

Les 28 et 29 novembre, les chalets en bois accueilleront des commerçants et créateurs locaux et proposeront jeux de société, jeux en bois, vêtements pour enfants, bijoux, céramiques produits du terroir (gâteaux, terrines de pigeons, etc..) mais aussi des produits en herboristerie, cosmétiques, et savons artisanaux du pays de Retz.

Le samedi 29 à 14h Animations pour petits et grands, Place de l’église

Prestations Tambours brésiliens ( Ça va mania ), animation et mimes avec le clown Camembert , chants en anglais par les écoliers des Nondales, défilé aux lampions.

Lancement officiel des illuminations de Noël à 18h. L’École municipale de musique de Pornic fera résonner la magie de Noël à travers une grande chorale réunissant près de 70 élèves.

Sous la direction passionnée de leurs professeurs, les jeunes chanteurs de l’école municipale de musique proposeront un moment musical chaleureux autour de six chants de Noël soigneusement choisis pour célébrer l’esprit des fêtes.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Place de l’Eglise Bourg du Clion sur Mer Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

English :

It’s a particularly eagerly awaited event every year: the launch of the illuminations marks the start of the festive season, bringing a warm, festive atmosphere to Pornic.

German :

Es ist ein Ereignis, das jedes Jahr mit besonderer Spannung erwartet wird: Der Start der Beleuchtungen markiert den Beginn der Festsaison und bringt eine warme und festliche Atmosphäre nach Pornic.

Italiano :

È un evento particolarmente atteso ogni anno: il lancio delle luminarie segna l’inizio della stagione delle feste, portando a Pornic un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

Es un acontecimiento especialmente esperado cada año: el lanzamiento de las iluminaciones marca el inicio de la temporada festiva, aportando un ambiente cálido y festivo a Pornic.

L’événement Lancement des illuminations de Noël, bourg du Clion sur Mer Pornic a été mis à jour le 2025-11-14 par I_OT Pornic