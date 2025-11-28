LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL Castelnau-le-Lez

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Rendez-vous incontournable castelnauvien, le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 28 novembre 2025.

De nombreuses animations se dérouleront à partir de 17h00, avec comme point de départ le parvis du Kiasma et une arrivée sur la Place de la Liberté, dans le centre historique.

17h00 Parvis du Kiasma

Vente de brioches et gourmandises au profit du Téléthon, puis de lampions à partir de 17h30.

Maquillage pour enfant réalisé par Babychou Services

18h30 lancement des illuminations sur le parvis du Kiasma

Puis déambulation rue de la Crouzette, place de l’Europe-Simone Veil, Rue Jules Ferry et Place de la Liberté.

Chorale d’enfants de la Formation musicale de l’École de Musique de la MJC Castelnau-le-Lez et fanfare Mistral pour réchauffer les cœurs ! .

1 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

English :

A not-to-be-missed Castelnauvian event, the launch of the Christmas lights will take place on Friday, November 28, 2025.

Numerous events will take place from 5:00 pm, starting at the Kiasma forecourt and finishing at Place de la Liberté, in the historic center.

German :

Als unumgänglicher Termin in Castelnauvien wird der Start der Weihnachtsbeleuchtung am Freitag, den 28. November 2025 stattfinden.

Ab 17.00 Uhr finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die auf dem Vorplatz des Kiasma beginnen und auf dem Place de la Liberté im historischen Zentrum enden.

Italiano :

Un evento castelnovese da non perdere: l’accensione delle luci natalizie avverrà venerdì 28 novembre 2025.

Una serie di eventi si svolgeranno a partire dalle 17.00, a partire dal piazzale del Kiasma fino a Place de la Liberté nel centro storico.

Espanol :

Las luces de Navidad, una cita ineludible en Castelnau, se encenderán el viernes 28 de noviembre de 2025.

A partir de las 17.00 horas se celebrarán numerosos actos, desde la explanada del Kiasma hasta la plaza de la Libertad, en el centro histórico.

