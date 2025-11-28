Lancement des illuminations de Noël de Saint Michel Chef Chef Mairie de Saint Michel Chef Chef Saint-Michel-Chef-Chef

Lancement des illuminations de Noël de Saint Michel Chef Chef

Mairie de Saint Michel Chef Chef Jardin de la Mairie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Un avant-goût de Noël à ne pas manquer !

Les rues se pareront de la magie de Noël. Vous pourrez ainsi découvrir les décors fabriqués par les services techniques et les lumières scintillantes !

Un rendez-vous incontournable Les illuminations de Noël seront dévoilées en avant-première le 28 novembre

Une ambiance chaleureuse Profitez d’un moment convivial autour d’une ambiance musicale et des gourmandises de saison (vin chaud et jsu d’orange) en famille ou entre amis

Un moment magique Créez de beaux souvenirs avec ce spectacle féérique les enfants pourront déposer leur décoration dans le sapin et déposer leur lettre au Père-Noël !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint Michel Chef Chef .

Mairie de Saint Michel Chef Chef Jardin de la Mairie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr

English :

A foretaste of Christmas not to be missed!

German :

Ein Vorgeschmack auf Weihnachten, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Un’anticipazione del Natale da non perdere!

Espanol :

Un anticipo de la Navidad que no debe perderse

L’événement Lancement des illuminations de Noël de Saint Michel Chef Chef Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-11-14 par I_OT Pornic