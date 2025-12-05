Lancement des illuminations de Noël Dinard

Lancement des illuminations de Noël

Place de la République Dinard Ille-et-Vilaine

Magique et convivial, le lancement des illuminations se tiendra vendredi 5 décembre à 18 heures, place de la République Le majestueux sapin s’illuminera, accompagné du groupe JukeBoss, et donnera le ton d’un mois empreint de féerie. Vous y découvrirez également la boîte aux lettres du Père Noël, dans laquelle chaque enfant peut glisser son courrier.

Chocolat chaud offert par M Chocolat et vin chaud offert par la ville. .

Place de la République Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

