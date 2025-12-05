Lancement des illuminations de Noël et animations place de la Mairie Razac-sur-l’Isle

Lancement des illuminations de Noël et animations

place de la Mairie 1 Place Roger Gauthier Razac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le lancement des Illuminations de Noël, soirée festive à Razac sur l’Isle

L’événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h30 et comprendra

Le lancement des Illuminations de Noël, soirée festive à Razac sur l’Isle

L’événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h30 et comprendra

un marché nocturne food trucks

la mise en lumière du bourg

mapping projection féérique sur la façade de l’église

jongleur de Feu

La magie de Noël s’installe à Razac le temps d’une soirée.

Vin chaud, soupe et chocolat chaud seront offerts par le CCAS de la commune. .

place de la Mairie 1 Place Roger Gauthier Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 29 68 vmakowski@razacsurlisle.fr

English : Lancement des illuminations de Noël et animations

The launch of the Christmas lights, a festive evening in Razac sur l’Isle

The event will take place on Friday 5 December at 6.30 pm and will include:

L’événement Lancement des illuminations de Noël et animations Razac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux