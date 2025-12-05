Lancement des illuminations de Noël et animations place de la Mairie Razac-sur-l’Isle
Lancement des illuminations de Noël et animations place de la Mairie Razac-sur-l’Isle vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations de Noël et animations
place de la Mairie 1 Place Roger Gauthier Razac-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le lancement des Illuminations de Noël, soirée festive à Razac sur l’Isle
L’événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h30 et comprendra
Le lancement des Illuminations de Noël, soirée festive à Razac sur l’Isle
L’événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h30 et comprendra
un marché nocturne food trucks
la mise en lumière du bourg
mapping projection féérique sur la façade de l’église
jongleur de Feu
La magie de Noël s’installe à Razac le temps d’une soirée.
Vin chaud, soupe et chocolat chaud seront offerts par le CCAS de la commune. .
place de la Mairie 1 Place Roger Gauthier Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 29 68 vmakowski@razacsurlisle.fr
English : Lancement des illuminations de Noël et animations
The launch of the Christmas lights, a festive evening in Razac sur l’Isle
The event will take place on Friday 5 December at 6.30 pm and will include:
L’événement Lancement des illuminations de Noël et animations Razac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux