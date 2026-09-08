Informations pratiques

Molsheim

Lancement des illuminations de Noël et du sapin

Place de l’hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 20:00:00

Date(s) :

2026-11-29

La magie de Noël s’installe à Molsheim avec l’ouverture du marché, des illuminations féeriques et la visite du Père Noël et de saint Nicolas.

La soirée se clôturera en musique avec un concert de l’Ange Fabyien et d’Élise Wachbar.

Le mois de décembre approche… et avec lui, la magie de Noël s’invite à Molsheim. .

Place de l’hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

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English :

The magic of Christmas is taking over Molsheim with the opening of the market, magical lights, and visits from Santa Claus and Saint Nicholas.

The evening will conclude with a musical performance by Ange Fabyien and Élise Wachbar.

L’événement Lancement des illuminations de Noël et du sapin Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig