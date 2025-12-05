Lancement des illuminations de Noel La Turballe

Lancement des illuminations de Noel La Turballe vendredi 5 décembre 2025.

Lancement des illuminations de Noel

Quai Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez découvrir les illuminations de Noel à La Turballe !

Au programme

18H00 Lancement des illuminations sur le sardinier « Au Gré des Vents » et le Steredenn Vor.

18H15-19H00 : Concert « The Turkey Sisters » chantent Noel

19H00 Mot de Monsieur le Maire suivi d’un pot vin et chocolat chaud

19H15-20H00 Spectacle lumineux et en déambulation « Le peuple de l’Océan » par la Cie Pléiades, laissez-vous emporter dans un voyage féérique où la magie marins prend vie sous la forme de créatures marines majestueuses

20H00-20H45 Concert « The Turkey Sisters » chantent Noel​ .

Quai Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement des illuminations de Noel La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44