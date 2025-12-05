Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lancement des illuminations de Noël Parvis de la Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Lancement des illuminations de Noël Parvis de la Collégiale Notre-Dame Les Andelys vendredi 5 décembre 2025.

Lancement des illuminations de Noël

Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

La magie de Noël s’installe aux Andelys avec une déambulation féerique de la Compagnie Remue Ménage “BE Hop”. Une mise en lumière poétique pour ouvrir la saison des fêtes.   .

Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie  

English : Lancement des illuminations de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement des illuminations de Noël Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération