Lancement des illuminations de Noël Parvis de la Collégiale Notre-Dame Les Andelys
Lancement des illuminations de Noël Parvis de la Collégiale Notre-Dame Les Andelys vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations de Noël
Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
La magie de Noël s’installe aux Andelys avec une déambulation féerique de la Compagnie Remue Ménage “BE Hop”. Une mise en lumière poétique pour ouvrir la saison des fêtes. .
Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie
