Lancement des illuminations de Noël Parvis de la Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Lancement des illuminations de Noël

Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La magie de Noël s’installe aux Andelys avec une déambulation féerique de la Compagnie Remue Ménage “BE Hop”. Une mise en lumière poétique pour ouvrir la saison des fêtes. .

Parvis de la Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Lancement des illuminations de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement des illuminations de Noël Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération