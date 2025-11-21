Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck

Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck vendredi 21 novembre 2025.

Lancement des illuminations de Noël

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Assistez au lancement magique des illuminations de Noël sur la place, au pied du grand sapin ! Pour l’occasion, l’Office de Tourisme vous invite à partager une boisson chaude et à découvrir le programme des festivités… avec quelques surprises à la clé !

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Take part in the magical launch of the Christmas lights in the square, at the foot of the big tree! For the occasion, the Tourist Office invites you to share a hot drink and discover the program of festivities? with a few surprises in store!

German :

Erleben Sie den magischen Start der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Platz am Fuße des großen Tannenbaums! Zu diesem Anlass lädt Sie das Fremdenverkehrsamt zu einem heißen Getränk ein, um das Programm der Feierlichkeiten zu entdecken… mit einigen Überraschungen!

Italiano :

Assistete al magico lancio delle luci natalizie in piazza, ai piedi del grande albero! Per l’occasione, l’Ufficio del Turismo vi invita a bere una bevanda calda e a scoprire il programma dei festeggiamenti, che riserva alcune sorprese!

Espanol :

Asista al mágico lanzamiento de las luces de Navidad en la plaza, ¡al pie del gran árbol! Para la ocasión, la Oficina de Turismo le invita a compartir una bebida caliente y a descubrir el programa de fiestas… ¡con alguna que otra sorpresa!

