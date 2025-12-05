Lancement des illuminations de Noël Moustoir-Ac

Lancement des illuminations de Noël

Place Sainte-Barbe Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

A 18h30. Avec l’arrivée du Père Noël en calèche. Pot offert au bar La Belle Équipe. .

Place Sainte-Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 11 73

