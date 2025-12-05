Lancement des illuminations de Noël Moustoir-Ac
Lancement des illuminations de Noël Moustoir-Ac vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations de Noël
Place Sainte-Barbe Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
A 18h30. Avec l’arrivée du Père Noël en calèche. Pot offert au bar La Belle Équipe. .
Place Sainte-Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 11 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lancement des illuminations de Noël Moustoir-Ac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE