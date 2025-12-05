Lancement des illuminations de Noël Ouistreham

Lancement des illuminations de Noël

Lancement des illuminations de Noël, suivi d’une fanfare devant l’Hôtel de Ville dans le Bourg. Tous les habitants sont invités à se rassembler pour partager un moment convivial, avec du vin chaud et du chocolat chaud offerts !

Accompagnés par la fanfare Café Calva Caennexion, vous pourrez découvrir un répertoire varié de chansons de Noël. Un grand sapin trônera sur la place pour illuminer cet événement festif. .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

Launch of the Christmas lights, followed by a brass band in front of the Hôtel de Ville in the Bourg. All residents are invited to join in the festivities, with complimentary mulled wine and hot chocolate!

