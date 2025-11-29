Lancement des illuminations de Noël Place du Parlement de Bretagne Rennes
Lancement des illuminations de Noël Place du Parlement de Bretagne Rennes samedi 29 novembre 2025.
Top départ des fêtes de fin d’année : déambulations, fanfare, gourmandises et allumage du sapin géant.
Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France 35000 Ille-et-Vilaine