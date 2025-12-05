Lancement des illuminations de Noël

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Allumage des illuminations de noël par les enfants de Saint-Léonard-de-Noblat en présence du Père Noël. Les enfants pourront déposer leur courrier dans une boîte aux lettres mise à disposition. Distribution de chocolat chaud aux enfants Lion’s Club et Graines de Miaulétous Vente de vin chaud au profit de Téléthon Graines de Miaulétous Vente de créations réalisées par les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire. .

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr

English : Lancement des illuminations de Noël

L’événement Lancement des illuminations de Noël Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Noblat