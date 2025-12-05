Lancement des illuminations de Noël Saint-Léonard-de-Noblat
Lancement des illuminations de Noël Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations de Noël
Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Allumage des illuminations de noël par les enfants de Saint-Léonard-de-Noblat en présence du Père Noël. Les enfants pourront déposer leur courrier dans une boîte aux lettres mise à disposition. Distribution de chocolat chaud aux enfants Lion’s Club et Graines de Miaulétous Vente de vin chaud au profit de Téléthon Graines de Miaulétous Vente de créations réalisées par les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire. .
Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr
English : Lancement des illuminations de Noël
L’événement Lancement des illuminations de Noël Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Noblat