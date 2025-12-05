Lancement des illuminations de Noël Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand

Lancement des illuminations de Noël Saint-Méen-le-Grand

Place de la Mairie Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Le lancement des illuminations de Noël aura lieu place de la Mairie vendredi 5 décembre à 17h15.

Un enfant tiré au sort appuiera sur le bouton magique pour allumer le centre-ville. .

