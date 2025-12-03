Lancement des illuminations de Noël

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03 19:30:00

2025-12-03

Rendez-vous sous le grand sapin pour le lancement officiel des illuminations !

À 18h15 précises, Monsieur le Maire donnera le coup d’envoi en appuyant sur le fameux buzzer.

Au programme discours inspiré, vin chaud et pain d’épices offerts par Les Vitrines de Saumur, et une ambiance festive assurée par l’ensemble de cuivres de l’École de Musique. Un moment lumineux et convivial à partager pour ouvrir en beauté la saison de Noël !

• ATELIERS ENFANTS de 16h00 à 18h00

• PRESENCE DU PERE NOEL de 17h00 à 19h00

•DISCOURS DU MAIRE de 18h00 à 18h15

• LANCEMENT DES ILLUMINATIONS à 18h15

• VERRE DE L’AMITIÉ vin chaud, chocolat chaud et pain d’épices à partir de 18h15

• ANIMATION MUSICALE ensemble de cuivres de l’École de Musique Saumur Val de Loire de 18h30 à 19h30

[En collaboration avec les Vitrines de Saumur]

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 3 décembre 2025 de 16h à 19h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

See you under the big tree for the official launch of the illuminations!

L’événement Lancement des illuminations de Noël Saumur a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME