LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL TOP LUMIÈRES Lunel

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL TOP LUMIÈRES

Place Louis Rey Lunel Hérault

5 décembre 2025 18h00

Place Louis Rey

Gratuit Pour tous les publics

Les illuminations de Noël seront lancées en présence des élus de la Ville de Lunel. Pour partager ce moment avec le public, il y aura un invité magique le Père Noël en personne sera présent. Le public pourra également découvrir la Forêt enchantée entièrement réalisée par les services de la Ville avec des matériaux de récupération. Pour apporter une touche musicale à l’évènement, Le Club Musical Lunellois proposera sa parade Casse-Noisette pour mettre l’ambiance ! Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. .

Place Louis Rey Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

december 5, 2025 ? 18h00

Place Louis Rey

Free admission ? For all audiences

