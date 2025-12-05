Lancement des illuminations de Noël

Place Napoléon Magne Trélissac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Trélissac s’illumine pour les fêtes

La Ville de Trélissac donne rendez-vous à la population vendredi 5 décembre à 18h30, sur l’esplanade de la mairie, pour le lancement des illuminations de Noël.

Trélissac s’illumine pour les fêtes

La Ville de Trélissac donne rendez-vous à la population vendredi 5 décembre à 18h30, sur l’esplanade de la mairie, pour le lancement des illuminations de Noël.

Ce moment symbolique marquera l’entrée dans la période des fêtes, avec l’allumage des décorations lumineuses réalisées par les services municipaux. Les enfants des Temps d’Activités Périscolaires interpréteront plusieurs chants traditionnels pour ouvrir la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

À l’issue de leur prestation, les illuminations seront officiellement lancées par Monsieur le Maire, en présence des jeunes chanteurs. Une collation sera offerte aux enfants pour prolonger ce temps de partage.

À compter de cette date, les rues de Trélissac seront parées de leurs habits de lumière, pour le plus grand plaisir des habitants et visiteurs. .

Place Napoléon Magne Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 76 79

English : Lancement des illuminations de Noël

Trélissac lights up for the festive season

The Town of Trélissac invites residents to gather on Friday 5 December at 6.30 pm on the town hall esplanade for the switching on of the Christmas lights.

L’événement Lancement des illuminations de Noël Trélissac a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux