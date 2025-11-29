Lancement des illuminations de Noël Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Lancement des illuminations de Noël

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

La Compagnie Aicom36 invite le public à une parade lumineuse et féerique, accompagnée d’un fond sonore tout le long du boulevard Fernand Moureaux. Une animation gratuite pour célébrer le début de la saison des illuminations et partager un moment magique en famille ou entre amis..

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Lancement des illuminations de Noël

Compagnie Aicom36 invites the public to join them for a magical parade of lights and background music along boulevard Fernand Moureaux. A free event to celebrate the start of the illuminations season and share a magical moment with family and friends…

German : Lancement des illuminations de Noël

Die Compagnie Aicom36 lädt das Publikum zu einer märchenhaften Lichterparade mit musikalischer Untermalung entlang des Boulevard Fernand Moureaux ein. Eine kostenlose Animation, um den Beginn der Beleuchtungssaison zu feiern und einen magischen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

Italiano :

La compagnia Aicom36 invita il pubblico a unirsi a loro in una magica parata di luci e musica di sottofondo lungo il Boulevard Fernand Moureaux. Un evento gratuito per celebrare l’inizio della stagione delle luminarie e condividere un momento magico con la famiglia e gli amici…

Espanol :

La compañía Aicom36 invita al público a unirse a ellos en un mágico desfile de luces y música de fondo a lo largo del Boulevard Fernand Moureaux. Un evento gratuito para celebrar el inicio de la temporada de iluminaciones y compartir un momento mágico con familiares y amigos….

