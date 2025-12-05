Lancement des illuminations et déambulation lumineuse Bourg-de-Péage
Lancement des illuminations et déambulation lumineuse Bourg-de-Péage vendredi 5 décembre 2025.
Lancement des illuminations et déambulation lumineuse
Place Jean Monin Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rendez-vous place Jean Monin pour le lancement des illuminations et le départ de la déambulation lumineuse qui ira jusqu’à la place Delay d’Agier.
Animations gratuites avec décompte des illuminations, déambulation en musique…
.
Place Jean Monin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
English :
Rendezvous at Place Jean Monin for the launch of the illuminations and the start of the illuminated procession to Place Delay d’Agier.
Free entertainment with illuminations countdown, musical procession…
German :
Treffpunkt Place Jean Monin für den Start der Beleuchtung und den Beginn der Lichterpromenade, die bis zum Place Delay d’Agier führen wird.
Kostenlose Animationen mit Countdown der Beleuchtung, musikalischer Umzug…
Italiano :
Appuntamento in Place Jean Monin per il lancio delle luminarie e la partenza della processione illuminata verso Place Delay d’Agier.
Intrattenimento gratuito, tra cui il conto alla rovescia delle luminarie e un corteo musicale…
Espanol :
Cita en la plaza Jean Monin para el lanzamiento de las iluminaciones y el inicio de la procesión iluminada hasta la plaza Delay d’Agier.
Entretenimiento gratuito, incluyendo una cuenta atrás de las iluminaciones y una procesión musical…
L’événement Lancement des illuminations et déambulation lumineuse Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme