Lancement des illuminations et mini-concert de Anaïs Delva (La Reine des Neiges) Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17h30. Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-29 17:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Lancement des illuminations du Noël Marseillais !Enfants
Venez vivre le lancement des illuminations du Noël Marseillais !
La féérie des fêtes de fin d’année rayonnera dans les différents quartiers de Marseille et sur tous les sites emblématiques du centre-ville grâce aux décorations festives installées par les services de la Ville.
Au programme également, un mini-concert de Anaïs Delva chanteuse et comédienne, interprète de Libérée, délivrée , voix française d’Elsa dans La Reine des Neiges et directrice artistique chant pour la version française de KPop Demon Hunters .
Toute la journée le Village des enfants proposera des animations (de 10h à 13h et de 14h à 20h).
Lieu accessible PMR
Transports en commun ligne 60, 82S et 83 arrêts Hôtel de ville et Quai du Port
Parkings à proximité parking public Q Park Vieux-Port Centre ville (place Jules Verne passage Pentecontore 13002 Marseille 04 91 91 91 00 www.q-park.fr) .
Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Launch of the Marseille Christmas lights!
German :
Start der Weihnachtsbeleuchtung in Marseille!
Italiano :
Lancio delle luci di Natale di Marsiglia!
Espanol :
¡Lanzamiento de las luces de Navidad de Marsella!
