Lancement des illuminations et ouverture du Village de Noël Montluçon
Place Jean Jaurès Montluçon Allier
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Rendez-vous ̀ pour vivre la magie des fêtes chalets gourmands et artisanaux, patinoire, carrousel, animations pour petits et grands !
Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41
English :
Come and experience the magic of the festive season: gourmet and craft chalets, skating rink, carousel, entertainment for young and old!
