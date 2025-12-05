Lancement des illuminations et ouverture du Village de Noël Montluçon

Lancement des illuminations et ouverture du Village de Noël

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Début : 2025-12-05 18:00:00

Rendez-vous ̀ pour vivre la magie des fêtes chalets gourmands et artisanaux, patinoire, carrousel, animations pour petits et grands !

Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41

English :

Come and experience the magic of the festive season: gourmet and craft chalets, skating rink, carousel, entertainment for young and old!

