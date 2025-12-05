Lancement des illuminations et parade lumineuse Centre-ville d’Istres Istres

Lancement des illuminations et parade lumineuse

Vendredi 5 décembre 2025 de 18h30 à 19h30. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

Date(s) :

2025-12-05

La compagnie du Lotus Bleu vous transportera au pays des lanternes. Au fil d’une déambulation, les artistes, aux costumes éclatants, allumeront à leur passage des lanternes chinoises monumentales.

Le centre-ville baignera alors dans une ambiance féerique.



Départ du portail d’Arles pour la La parade lumineuse

Lancement des illuminations 18h30 .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

The Compagnie du Lotus Bleu will transport you to the land of lanterns. As you stroll along, the brightly costumed performers will light up monumental Chinese lanterns as they go by.

L’événement Lancement des illuminations et parade lumineuse Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres