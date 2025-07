Lancement des illuminations Gundershoffen

Lancement des illuminations Gundershoffen vendredi 28 novembre 2025.

Lancement des illuminations

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Vendredi 2025-11-28 17:30:00

2025-11-28

Venez assister au lancement des illuminations de Noël. Soirée animée par D’Bloos Büewe.

Venez assister au lancement des illuminations de Noël de Gundershoffen, sous le marché couvert. Soirée animée par les D'Bloos Büewe ! Vin chaud, crêpes et bretzels sur place.

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

English :

Join us for the launch of the Christmas illuminations. Entertainment by D’Bloos Büewe.

German :

Erleben Sie den Start der Weihnachtsbeleuchtung. Abendunterhaltung durch D’Bloos Büewe.

Italiano :

Partecipate all’accensione delle luci natalizie. Intrattenimento a cura di D’Bloos Büewe.

Espanol :

Asista a la inauguración del alumbrado navideño. Animación a cargo de D’Bloos Büewe.

