Lancement des illuminations Saint-Laurent-en-Grandvaux

Lancement des illuminations

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Gratuit

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Lancement des illuminations de Noël, Vendredi 12 décembre place Pasteur

18h30: défilé des enfants avec lampions (départ des écoles);

19h15 lancement des illuminations ;

19h30 concert de L’Esprit fûts

Vin chaud et food-truck vous attendent ! .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairie@st-laurent39.fr

