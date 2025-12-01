Lancement des illuminations Saint-Laurent-en-Grandvaux
Lancement des illuminations Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 décembre 2025.
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
2025-12-12
Lancement des illuminations de Noël, Vendredi 12 décembre place Pasteur
18h30: défilé des enfants avec lampions (départ des écoles);
19h15 lancement des illuminations ;
19h30 concert de L’Esprit fûts
Vin chaud et food-truck vous attendent ! .
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairie@st-laurent39.fr
