Lancement des inscriptions 123Nature 2026 Office de Tourisme du Pays de Montbéliard Montbéliard

Lancement des inscriptions 123Nature 2026

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 12:30:00

Date(s) :

2026-02-04

À l’occasion du lancement des inscriptions de la programmation 123Nature 2026, l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard en collaboration avec les chargés d’animations (sensibilisation à l’environnement) de la Damassine proposent, le 4 février, un temps d’animations et de découvertes autour de la nature.

Ces animations, accessibles à tous, permettent d’aborder de manière ludique et pédagogique le monde des insectes et des abeilles, en lien avec les valeurs de sensibilisation et de transmission portées par 123Nature.

Au programme

Découverte de la vie des abeilles à l’aide d’une ruche interactive (sans abeilles)

Quiz autour des abeilles et de leur rôle dans la biodiversité

Jeux de reconnaissance des insectes et des animaux du verger

Fabrication de bougies en cire d’abeille

L’ensemble des activités dure environ 30 minutes et s’adresse aussi bien aux familles qu’aux curieux de nature.

Durée des animations environ 30 minutes

Les inscriptions à la programmation 123Nature 2026 ouvrent le 4 février.

Inscriptions en ligne https://reservation.agglo-montbeliard.fr .

