Lancement des sorties Trottinette Electrique Tout-Terrain RD 964 Sivry-sur-Meuse

Pour sa saison 2026, le parc Forêt’Vasion présente sa toute nouvelle activité phare la trottinette électrique tout-terrain !

Pour fêter ce lancement, un week-end exceptionnel vous permettra de tester en avant-première cette nouvelle aventure à travers les sentiers du parc !

Profitez d’un tarif imbattable lors de ce week-end !

Pour une expérience VIP, les groupes seront constitués de 2 à 5 personnes. L’utilisation de ces véhicules doux est conseillée à partir de 14 ans avec une bonne aisance à vélo.Adultes

25 .

RD 964 Parc Forêt’Vasion Sivry-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 74 06 39 49

English :

For its 2026 season, the Forêt’Vasion park presents its brand-new flagship activity: the all-terrain electric scooter!

To celebrate the launch, we’re holding a special weekend to give you a sneak preview of this new adventure on the park’s trails!

Take advantage of unbeatable weekend rates!

For a VIP experience, groups will be made up of 2 to 5 people. The use of these gentle vehicles is recommended for people aged 14 and over, with good cycling skills.

L’événement Lancement des sorties Trottinette Electrique Tout-Terrain Sivry-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE