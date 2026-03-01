Lancement des sorties Trottinette Electrique Tout-Terrain RD 964 Sivry-sur-Meuse
Lancement des sorties Trottinette Electrique Tout-Terrain
RD 964 Parc Forêt’Vasion Sivry-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Pour sa saison 2026, le parc Forêt’Vasion présente sa toute nouvelle activité phare la trottinette électrique tout-terrain !
Pour fêter ce lancement, un week-end exceptionnel vous permettra de tester en avant-première cette nouvelle aventure à travers les sentiers du parc !
Profitez d’un tarif imbattable lors de ce week-end !
Pour une expérience VIP, les groupes seront constitués de 2 à 5 personnes. L’utilisation de ces véhicules doux est conseillée à partir de 14 ans avec une bonne aisance à vélo.Adultes
25 .
RD 964 Parc Forêt’Vasion Sivry-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 74 06 39 49
English :
For its 2026 season, the Forêt’Vasion park presents its brand-new flagship activity: the all-terrain electric scooter!
To celebrate the launch, we’re holding a special weekend to give you a sneak preview of this new adventure on the park’s trails!
Take advantage of unbeatable weekend rates!
For a VIP experience, groups will be made up of 2 to 5 people. The use of these gentle vehicles is recommended for people aged 14 and over, with good cycling skills.
