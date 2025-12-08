Lancement des travaux de restauration des œuvres d’arts de l’Église Repas Campagnard Ancier
Début : 2025-12-08 19:00:00
La mairie d’Ancier vous propose un repas campagnard au profit de la restauration des œuvres d’arts de l’Église. .
Salles des fêtes Ancier 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 69 74 11
