Lancement du 1er marché couvert alimentaire à Laissac Place de la Combelle Laissac-Sévérac l’Église vendredi 5 septembre 2025.

Début : Vendredi 2025-09-05

2025-09-05

Lancement du 1er marché alimentaire couvert aux Halles JF DELMAS place de la Combelle à Laissac. Fromages, légumes, pain, vins, viande, chocolat… Buvette et restauration sur place & Animation musicale à partir de 17h.

Place de la Combelle Les Halles JF DELMAS Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 60 45 contact@laissac-severacleglise.fr

English :

Launch of the 1st covered food market at Halles JF DELMAS place de la Combelle in Laissac. Cheeses, vegetables, bread, wine, meat, chocolate… On-site refreshments & musical entertainment from 5pm.

German :

Start des 1. überdachten Lebensmittelmarkts in Les Halles JF DELMAS Place de la Combelle in Laissac. Käse, Gemüse, Brot, Wein, Fleisch, Schokolade… Getränke und Speisen vor Ort & Musikalische Unterhaltung ab 17 Uhr.

Italiano :

Lancio del 1° mercato alimentare coperto presso le Halles JF DELMAS in Place de la Combelle a Laissac. Formaggi, verdure, pane, vino, carne, cioccolato… Bar e catering in loco e intrattenimento musicale dalle 17.00.

Espanol :

Inauguración del 1er mercado cubierto de alimentación en las Halles JF DELMAS de la Place de la Combelle de Laissac. Quesos, verduras, pan, vino, carne, chocolate… Bar de refrescos y catering in situ & Animación musical a partir de las 17:00 h.

