LANCEMENT DU BLANC

7 Avenue de Narbonne Marcorignan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 12:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Cette année, le Domaine de Sainte Anne propose une nouveauté avec le lancement de son tout premier vin blanc.

Pour l’occasion, le domaine vous invite à venir le découvrir et à déguster les nouveaux millésimes fraîchement embouteillés. Un moment simple et musical pour partager un verre ensemble et célébrer l’arrivée du printemps.

Sur place, présence d’un ostréiculteur pour des plateaux de fruits de mer, ainsi que des planches de charcuterie et de fromages pour accompagner la dégustation.

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7 Avenue de Narbonne Marcorignan 11120 Aude Occitanie +33 7 63 72 12 36

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English :

This year, Domaine de Sainte Anne launches its very first white wine.

For the occasion, the estate invites you to come and discover it, and to taste the new, freshly bottled vintages. A simple, musical moment to share a glass together and celebrate the arrival of spring.

An oyster farmer will be on hand to offer seafood platters, as well as charcuterie and cheese boards to accompany the tasting.

L’événement LANCEMENT DU BLANC Marcorignan a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi