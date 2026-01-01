Lancement du ciné-club Salle de cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains

Lancement du ciné-club

Salle de cinéma (médiathèque) 8 Rue de la République Salins-les-Bains

31 janvier 2026, 15h30

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Lancement du ciné-club

Les réalisatrices du club bricolage lancent leur ciné-club ! En partenariat avec la médiathèque de Salins-les-bains, plusieurs projections seront organisées dans l’année, entre la médiathèque et le Club Bricolage.

La première séance sera destinée aux enfants avec une projection de dessins-animés anciens en Super 8

Des crêpes seront servies à la fin de la séance ! .

Salle de cinéma (médiathèque) 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage-request@framagroupes.org

