Lancement du ciné-club Salle de cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains samedi 31 janvier 2026.
Salle de cinéma (médiathèque) 8 Rue de la République Salins-les-Bains
Début : 2026-01-31 15:30:00
2026-01-31
Les réalisatrices du club bricolage lancent leur ciné-club ! En partenariat avec la médiathèque de Salins-les-bains, plusieurs projections seront organisées dans l’année, entre la médiathèque et le Club Bricolage.
La première séance sera destinée aux enfants avec une projection de dessins-animés anciens en Super 8
Des crêpes seront servies à la fin de la séance ! .
Salle de cinéma (médiathèque) 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage-request@framagroupes.org
