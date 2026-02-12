Lancement du comité autonomie en collectif Vieille-Église

Lancement du comité autonomie en collectif

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Pour ce deuxième échange, nous nous retrouvons pour lancer une bibliothèque partagée afin de mettre à disposition de tou.tes des ressources pédagogiques autour du sujet de l’autonomie alimentaire, mais pas que… (pharmacopée du jardinier, climat, biodiversité, aliments médicaments…)

En espérant que ce projet attisera votre curiosité… .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr

