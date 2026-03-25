Lancement du Festival de l’Artisanat Kiosque Citoyen du 12e Paris

Vendredi 27 mars 2026, le festival s’ouvre au Kiosque Citoyen, place Félix Eboué.

Le Festival de l’Artisanat revient pour une 6ème édition, du 27 mars au 17 avril 2026.

Des ateliers, expositions et sorties vous attendent pour découvrir

diverses techniques qui font la richesse de l’artisanat d’aujourd’hui.

Au programme ce vendredi 27 mars de 18h à 21h :

Ateliers d’initiation à des pratiques artisanales et autour des métiers de l’artisanat

Stands d’artisans : broderie, tatouage, linogravure, mosaïque, céramique, etc

Fanfare

Buvette

Le Festival de l’Artisanat fait son grand retour dans le 12e pour sa sixième édition, avec un évènement de lancement festif et créatif ! Venez découvrir la programmation du festival et plonger dans l’univers des savoir-faire aux côtés des artisan·e·s.

Le vendredi 27 mars 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Vendredi 27 mars

18h à 21h

au Kiosque Citoyen de la place Félix Eboué, Paris 12e

Gratuit et ouvert à tous !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T18:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00

Kiosque Citoyen du 12e place Félix Eboué 75012 Paris

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