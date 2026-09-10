Lancement du Festival Escales Africaines / FAIRE ENTENDRE D’AUTRES RÉCITS – Rencontres littéraires • Lectures • Écriture • Débats Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre du Vieux Saint-Étienne · Rennes
Informations pratiques
Lancement du Festival Escales Africaines / FAIRE ENTENDRE D’AUTRES RÉCITS – Rencontres littéraires • Lectures • Écriture • Débats Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes Vendredi 16 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Escales Africaines ouvre son édition 2026 par une journée consacrée aux récits diasporiques, aux écritures contemporaines et aux voix encore trop peu entendues.
Lectures performées, atelier d’écriture, restitution des jeunes et table ronde invitent auteur·rices, artistes, collectifs engagés et habitants à partager des histoires qui interrogent les mémoires, les identités plurielles et les représentations.
Avec : Maaï Youssef • Marie-Christine Sellapin • PMN Éditions • Comme nous brûlons • AJAR (associations journalistes anti racistes et racisés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-16T21:00:00.000+02:00
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Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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