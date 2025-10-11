Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour Maison de la Noue Pelousey
Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour Maison de la Noue Pelousey samedi 11 octobre 2025.
Maison de la Noue Grande rue Pelousey Doubs
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le GRAND 8 ce sont 8 temps de rendez-vous avec le spectacle vivant à vivre en famille dans le Grand Besançon au cours de cette nouvelle saison. 8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir, 8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été.
Au programme
· À partir de 15h Ouverture au public
· 15h30 spectacle Rêve d’air, compagnie La Tortue · À partir de 6 mois · 25min
· 16h15 Goûter
· 17h Atelier Arts plastiques · 1-3 ans fabrication de moulins à vents 3-6 ans gaufrage
(Places limitées, sur réservation, présence d’un adulte accompagnateur obligatoire)
· 17h spectacle Et toi, comment tu te débrouilles ? Troupuscule Théâtre · À partir de 8 ans · 55min
· De 15h à 18h Jeux, lectures (accès libre)
Tarifs
1 spectacle 8 € plein 6 € réduit
2 spectacles 12 € pour tous
Atelier payant 2 €
Réservations pour les séances Tout Public au 03 81 25 51 45 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) ou par courriel à billetterie@cotecour.fr.
Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .
Maison de la Noue Grande rue Pelousey 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
