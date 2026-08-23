Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour Centre Polyvalent Pelousey

Informations pratiques

Pelousey

Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour

Centre Polyvalent 10A Route Saint Martin Pelousey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le GRAND 8 ce sont 8 temps de rendez-vous avec le spectacle vivant à vivre en famille dans le Grand Besançon au cours de cette nouvelle saison. 8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir, 8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été.

Au programme de l’Ouverture de saison

· À partir de 15h Ouverture au public

· 15h30 spectacle OCRE Cirque et Musique ( 45 minutes) Dès 6 ans

· 16h15 Goûter

· 17h spectacle La Caravane des MÛCHETTES ( 1 heure) Dès 4 ans

Tarifs

1 spectacle 10 € plein / 7 € réduit

2 spectacles 12 € pour tous

La carte gradin Pour seulement 15€, vous accédez à toute la programmation de la saison à 6€ la place. Le titulaire de la carte peut réserver jusqu’à 5 places au tarif Gradin, pour lui et ses accompagnants, lors d’une même représentation. Il bénéficie également d’un tarif réduit à 3€ par participant pour les ateliers en famille, valable jusqu’à 5 participants.

Atelier en famille 5 €

Réservations pour les séances Tout Public au 03 81 25 51 45 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) ou par courriel à billetterie@cotecour.fr.

Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .

Centre Polyvalent 10A Route Saint Martin Pelousey 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour

L’événement Lancement du GRAND 8 Présentation de saison Côté Cour Pelousey a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON