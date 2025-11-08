Lancement du livre de Dr Paper : Travel With Me – Entre les lignes Madeleine Café Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 17:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Soirée de lancement du premier livre de l’artiste nantais Docteur Paper, « Travel With Me – Entre les lignes », jeudi 6 novembre 2025 de 17h30 à 20h. Ce livre-coffret, « Travel With Me – Entre les lignes », raconte la genèse de la série « Travel with me », l’histoire, les coulisses, entre dans l’intimité de l’atelier, dévoile ce qui n’a jamais été montré auparavant. »Travel With Me – Entre les lignes », c’est la version extended d’une aventure artistique commencée il y a maintenant plus de quinze ans. La soirée sera l’occasion de :- découvrir le livre en avant-première,- découvrir l’exposition visible uniquement lors de cet événement (exclusivités),- assister à une présentation du projet,- rencontrer l’artiste et tous ceux qui ont participé au projet (l’écrivain, le photographe, l’agence d’accompagnement éditorial).

Madeleine Café Nantes 44000