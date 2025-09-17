LANCEMENT DU LIVRE « LES RUGBYS DANS L’AUDE » Carcassonne

LANCEMENT DU LIVRE « LES RUGBYS DANS L’AUDE » Carcassonne mercredi 17 septembre 2025.

LANCEMENT DU LIVRE « LES RUGBYS DANS L’AUDE »

rue Aimé Cassayet Carcassonne Aude

Début : 2025-09-17 18:00:00

fin : 2025-09-17 19:30:00

2025-09-17

L’histoire du sport audois est intimement liée à celle des rugbys. En 1998, XIII et XV audois ont été mis à l’honneur lors d’une grande exposition dans les anciens bâtiments des Archives départementales, rue Bringer à Carcassonne. Celle-ci a donné naissance à une exposition itinérante réactualisée et enrichie de nouveaux contenus et panneaux en 2023.

En cette année de Coupe du Monde de rugby féminin, la réédition actualisée du livre Les Rugbys dans l’Aude sera présentée au Stade Cassayet à Narbonne à l’issue d’un match de rugby opposant les cadettes du R.C. Narbonne à celle du F.C. Lézignan et d’une table ronde réunissant différentes actrices du rugby féminin audois.

rue Aimé Cassayet Carcassonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

English :

The history of sport in the Aude region is closely linked to that of rugby. In 1998, Aude?s XIII and XV rugby teams were showcased at a major exhibition in the former Archives Départementales buildings on rue Bringer in Carcassonne. This gave rise to a travelling exhibition, updated and enriched with new content and panels in 2023.

In the year of the Women?s Rugby World Cup, the updated edition of the book « Les Rugbys dans l?Aude » will be presented at the Stade Cassayet in Narbonne, following a rugby match between the R.C. Narbonne cadets and the F.C. Lézignan cadets, and a round-table discussion with various women involved in women?s rugby in the Aude region.

German :

Die Geschichte des Sports im Audois ist eng mit der Geschichte des Rugbys verbunden. Im Jahr 1998 wurden XIII und XV des Audois in einer großen Ausstellung in den ehemaligen Gebäuden des Archives départementales in der Rue Bringer in Carcassonne geehrt. Daraus entstand eine Wanderausstellung, die 2023 aktualisiert und um neue Inhalte und Tafeln erweitert wurde.

Im Jahr der Frauen-Rugby-Weltmeisterschaft wird die aktualisierte Neuauflage des Buches « Les Rugbys dans l’Aude » im Stade Cassayet in Narbonne vorgestellt, im Anschluss an ein Rugbyspiel zwischen den Kadetten des R.C. Narbonne und des F.C. Lézignan sowie eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Akteurinnen des Frauen-Rugbys im Audois.

Italiano :

La storia dello sport nella regione dell’Aude è strettamente legata a quella del rugby. Nel 1998, le squadre di rugby dell’Aude XIII e XV sono state presentate in una grande mostra negli ex edifici dell’Archivio Dipartimentale in rue Bringer a Carcassonne. Ne è nata una mostra itinerante, aggiornata e arricchita di nuovi contenuti e pannelli nel 2023.

Nell’anno della Coppa del Mondo di rugby femminile, l’edizione aggiornata del libro « Les Rugbys dans l’Aude » sarà presentata allo Stade Cassayet di Narbonne, dopo una partita di rugby tra le cadette del R.C. Narbonne e del F.C. Lézignan e una tavola rotonda che riunirà diverse donne impegnate nel rugby femminile nella regione dell’Aude.

Espanol :

La historia del deporte en el Aude está estrechamente ligada a la del rugby. En 1998, los equipos de rugby XIII y XV del Aude fueron objeto de una gran exposición en los antiguos edificios de los Archivos Departamentales de la calle Bringer de Carcasona. Esto dio lugar a una exposición itinerante, actualizada y enriquecida con nuevos contenidos y paneles en 2023.

En este año de la Copa del Mundo de Rugby Femenino, la edición actualizada del libro « Les Rugbys dans l’Aude » se presentará en el Stade Cassayet de Narbona, tras un partido de rugby entre las cadetes del R.C. Narbona y el F.C. Lézignan, y una mesa redonda que reunirá a diversas mujeres implicadas en el rugby femenino de la región del Aude.

